شكرا لقرائتكم خبر عن دي بور يشدد على تقليل الأخطاء أمام الوحدة.. وموسيماني يطالب بالحذر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

أكد الهولندي دي بور مدرب الجزيرة أهمية مواجهة الوحدة في «ديربي أبوظبي» الجمعة في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال دي بور: لقد واجهنا الوحدة في دوري أدنوك للمحترفين وخسرنا أمامه رغم اننا كنا الطرف الأفضل، وإذا لعبنا بنفس مستوى المباراة الماضية مع تفادي الأخطاء ستكون فرصتنا كبيرة في الفوز.

وأوضح جاهزية جميع اللاعبين باستثناء الثنائي محمد العطاس والكنغولي كيبانو،حيث تحوم شكوك حول مشاركتهما إلى جانب الموريتاني كمارا لعدم الجاهزية.

وبدوره أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة على أهمية اللعب بحذر أمام فريق الجزيرة.

وقال موسمياني: «أعرف فريق الجزيرة جيداً وسبق ان تواجهنا في الدوري، هو فريق متميز، ويتميز بالتنظيم العالي، وهي نقاط يجب أن ننتبه لها جيداً في مواجهتنا معه، وتعثرنا في المباراتين السابقتين في الدوري لا يعكس حقيقة مستوانا».

وأضاف: «نتطلع للمستقبل بإيجابية ولدينا فرصة لتعويض ما فات وتحسين الأمور، نريد أن نعود من الديربي بإنتزاع أفضلية مباراة الذهاب، نعلم أن الأمور لن تكون سهلة، لكننا نثق بقدراتنا، فالديربي يعني للاعبين وللجماهير الكثير والفائز سيحظى بدفعة إيجابية خلال اللقاء».