شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحتفل برونالدو ويضم نجله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

فاجأ لاعبو النصر السعودي زميلهم البرتغالي كريستيانو رونالدو باحتفالية خاصة الخميس بمناسبة تسجيله 40 هدفاً في عام 2023 متفوقاً على النرويجي هالاند صاحب 39 هدفاً.

وسجل رونالدو هدفين من أصل خمسة أهداف فازت بها البرتغال على البوسنة في تصفيات اليورو 2023 ليصبح أول لاعب يسجل 9 أهداف وهو في سن الـ38 عاماً.

وقبلها كان نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس والنصر قد سجل هدفين أيضاً ضد التشيك في مباراة 3-2 للبرتغال.

ويتصدر رونالدو حالياً هدافي الدوري السعودي برصيد 10 أهداف بعد 9 جولات من 8 مباريات،ويقود فريقه السبت أمام ضمك ضمن الجولة العاشرة من الدوري الذي يستعيد دورانه الجمعة.

على صعيد متصل، وقع النصر مع جونيور نجل النجم البرتغالي ليصبح لاعباً في فريق البراعم تحت 13 و 15 عاماً وتم منحه الرقم 7 الذي ارتبط بوالده.

وسيبدأ رونالدو الصغير مشواره من مباراة النصر الجمعة أمام القادسية ضمن دوري البراعم.