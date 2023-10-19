شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة رسمية مثيرة بين المشاركين في «أبوظبي إكستريم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) الخميس عن تنظيم فعالية الوزن الرسمية والمواجهة بين الأبطال المشاركين في الدورة الافتتاحية من أبوظبي إكستريم (ADXC 1)، البطولة المبتكرة والفريدة في عالم الجوجيتسو والجرابلينج.

وشهدت الفعالية التي استضافتها مبادلة أرينا حضوراً جماهيرياً لافتاً وأجواء حماسية لا مثيل لها.

وتنطلق البطولة الجمعة في مبادلة أرينا من الساعة 8 ليلاً وحتى 12 منتصف الليل، وتسجل 14 نزالاً قوياً وتأتي في إطار أسبوع أبوظبي للتحدي،مايضمن لعشاق الفنون القتالية في أبوظبي تجربة حافلة بالمتعة والتشويق.

وتبشر أبوظبي إكستريم (ADXC 1) بتحقيق نجاح باهر حتى قبل خوض النزالات في ضوء مبيع جميع التذاكر واستقطابها إقبالاً مذهلاً من عشاق الفنون القتالية من مختلف أنحاء العالم.

وتستضيف البطولة نخبة تضم 28 رياضياً من أبرز نجوم الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة قادمين من البرازيل والولايات المتحدة وإيطاليا وسوريا، والذين نجحوا جميعاً في تحقيق الوزن المطلوب.

وأكد بين هندرسون الذي يواجه نيمان جرايسي في الفعالية الرئيسية للنزالات من دون بدلة عزمه بذل قصارى جهده لاقتناص الفوز من خصمه.

وفي هذا الصدد قال هندرسون: «يغمرني الحماس للمشاركة في البطولة وأشعر بأنني على أتم الجاهزية لخوض النزال، ولا سيما وأنها المرة الأولى التي تشهد إقامة بطولة جوجيتسو داخل القفص وسط حضور جماهيري لافت.

وأعتقد بأن وجود القفص سيجعل من الصعب إسقاط الخصم، ما يضفي مزيداً من التشويق إلى النزالات. وأشارك في هذه البطولة واضعاً الفوز بالنزال نصب عيني؛ سواء بالإخضاع أو قرار الحكام».

وبدوره قال إيزاك باهينسي، الذي يواجه خصمه البرازيلي جوستافو باتيستا في الفعالية الرئيسية لنزالات البدلة: «تسرني المشاركة في واحدة من أبرز البطولات التي يشهدها عام 2023، والتي تعتمد قواعد جديدة، ما يجعل النزالات أكثر إثارة. ولطالما عودتنا أبوظبي على تقديم أروع البطولات وتوفير مختلف أنواع الدعم لرياضة الجوجيتسو، وتمثل هذه البطولة خير مثال على ذلك في ظل هذا التنظيم الفريد والأجواء المميزة. وأعتقد بأن البطولة ستكون ساحة لنزالات قوية وغير مسبوقة».