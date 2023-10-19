شكرا لقرائتكم خبر عن العين يثأر من النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصوير:ممحمد شعلان

عاد العين من استاد آل مكتوم بفوز ثمين على النصر 2-صفر في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليقطع «الزعيم» خطوة مهمة نحو نصف النهائي.

وسجل عبدالكريم تراوري (28) وبالاسيوس (61) هدفي «الزعيم» الذي أصبحت مهمته أسهل في لقاء الإياب.

وثأر العين من النصر الذي كان فاز 1-0 على «الزعيم» في الدوري وحرمه من الاستمرار في صدارة الترتيب.

كما حقق اتحاد كلباء فوزاً مثيراً على الشارقة 3-2 في الاستاد البيضاوي، وقطع خطوة مهمة نحو نصف النهائي، إذ بات يلزمه الفوز أو التعادل إياباً في ملعبه لتحقيق طموحه.

ورغم أن الشارقة افتتح التسجيل عبر لاعب الوسط ماجد راشد في الدقيقة 11 بعدما استفاد من تمريرة عبدالعزيز الكعبي، فإن فريق «النمور» لم يكن الطرف الأضعف في الشوط الأول، بل الأفضل من ناحية السيطرة على الكرة التي بلغت في أول 45 دقيقة نسبة 64% مقابل 35% للشارقة.

وفي الشوط الثاني واصل اتحاد كلباء أفضليته وعادل النتيجة في الدقيقة 50 عبر تسديدة رائعة من دانيل بيسا، ثم سجل «النمور» الهدف الثاني بعد 98 ثانية بواسطة اللاعب أندريس فومبيرجر.

وعادل سيباستيان تيجالي برأسية جميلة في الدقيقة 80، قبل أن يسجل فيليب كيس الهدف الثالث القاتل لاتحاد كلباء في الدقيقة 90+6.