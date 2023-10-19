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منتخب الإمارات لليد يهزم الصين في تصفيات الأولمبياد

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات لليد يهزم الصين في تصفيات الأولمبياد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز المنتخب الإماراتي الوطني لكرة اليد على نظيره الصيني 31-30 الخميس،في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».
وكان«الأبيض» خسر أمام نظيره الكوري الجنوبي 23-29 بالجولة الأولى من التصفيات، المقامة حالياً في الدوحة.ويلتقي نظيريه القطري والسعودي يومي السبت والأحد، على أن يختتم منافسات الدور الأول بمواجهة منتخب الهند الاثنين المقبل.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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