اخبار الرياضه

وفاة بشير عبد الصمد مهاجم منتخب مصر السابق

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بشير عبد الصمد مهاجم منتخب مصر السابق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غيّب الموت بشير عبد الصمد، مهاجم منتخب مصر ونادي الإسماعيلي السابق، عن عمر 57 عاماً، بعد أزمة صحية طويلة.
وحظي بشير عبد الصمد بمسيرة ناجحة في الملاعب، جعلته يحفر اسمه ضمن أبرز اللاعبين في تاريخ نادي الإسماعيلي، الذي حقق معه بطولة موسم 1990-1991، وكأس مصر موسم 1996-1997.
ولعب عبد الصمد بقميص منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية 1994، حيث سجل هدفين خلال 5 دقائق في مرمى الجابون في المباراة التي انتهت برباعية نظيفة للفراعنة. وخاض بشير عبد الصمد رحلة تدريب قصيرة في ، حيث درب أندية الوحدة، والطائي، والجبلين.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا