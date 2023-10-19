شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بشير عبد الصمد مهاجم منتخب مصر السابق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غيّب الموت بشير عبد الصمد، مهاجم منتخب مصر ونادي الإسماعيلي السابق، عن عمر 57 عاماً، بعد أزمة صحية طويلة.

وحظي بشير عبد الصمد بمسيرة ناجحة في الملاعب، جعلته يحفر اسمه ضمن أبرز اللاعبين في تاريخ نادي الإسماعيلي، الذي حقق معه بطولة الدوري المصري موسم 1990-1991، وكأس مصر موسم 1996-1997.

ولعب عبد الصمد بقميص منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية 1994، حيث سجل هدفين خلال 5 دقائق في مرمى الجابون في المباراة التي انتهت برباعية نظيفة للفراعنة. وخاض بشير عبد الصمد رحلة تدريب قصيرة في السعودية، حيث درب أندية الوحدة، والطائي، والجبلين.