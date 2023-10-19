ميسي أو مبابي.. من هو بديل نيمار في الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ فريق نادي الهلال في البحث عن بديل للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق الذي يعاني من إصابة في الرباط الصليبي، وظهر الكثير من الأسماء على طاولة الزعيم لدعم صفوفه بلاعب جديد في الجانب الهجومي.

تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الاول لكرة القدم لإصابة بالرباط الصليبي ستجبره على الابتعاد عن الفريق لنهاية الموسم الحالي، بعدا تاكد غيابه لما لا يقل عن 6 أشهر.

من هو بديل نيمار في نادي الهلال

ستشهد الفترة المقبلة تحرك رسمي من جانب نادي الهلال للتعاقد مع لاعب جديد، بعدما تأكد من الاتحاد السعودي أنه يمكنه ضم لاعب جديد في الفترة الحالية ليكون بديلًا للبرازيلي.

تجيز اللوائح المحدثة في الاتحاد السعودي لكرة القدم التعاقد مع بديل لنيمار في الهلال خلال الفترة الحالية بشرط أن يكون اللاعب بدون نادي في الفترة الحالية ولا يمتلك أي عقود مع أي فريق، أو الانتظار حتى الميركاتو الشتوي المقبل خلال شهر يناير وضم لاعب اخر بعد رفع اسم البرازيلي من قائمة الفريق.

ودخل ليونيل ميسي دائرة الاهتمام ليكون بديل نيمار في نادي الهلال، لتكون المرة الثانية التي يدخل فيها قائمة المطلوبين لدعم صفوف الفريق لكن هذة المرة يأتي التعاقد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

أما عن اللاعب الأخر فهو كيليان مبابي الذي يظهر من جديد في الصورة، لكنه خيار بعيد بعدما دخل فريقي تشيلي وليفربول مع ريال مدريد صراع ضم اللاعب الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

من المقرر أن يتحمل الفيفا رواتب الاعب في الفترة العلاجية كاملة ، ويتحمل الاتحاد البرازيلي تكاليف الاصابه والعمليات والتبعيات كامله .