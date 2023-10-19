فلاهوفيتش يشعل الصراع بين أرسنال وتشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - يراقب ناديا أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين موقف دوسان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس الايطالي للحصول على خدماته في الانتقالات المقبلة.

وانضم فلاهوفيتش إلى يوفنتوس في شتاء 2022 من فيورنتينا بعد منافسة قوية مع أرسنال، ولكن النادي الإنجليزي يحاول مرة أخرى لضم اللاعب الصربي خلال الفترة المقبلة.

أصبح يوفنتوس منفتحا على بيع فلاهوفيتش لاسيما وأنه لم يقنع النادي بالنظر إلى التوقعات عند شرائه من فيورنتينا مقابل 81 مليون يورو.

وسجل فلاهوفيتش صاحب 23 عاما 27 هدف وصناعة سبعة تمريرات حاسمة خلال 69 مباراة ليوفنتوس بما في ذلك أربعة أهداف في اول أربع مباريات له في الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة" فوتبول لندن " البريطانية أن يوفنتوس سيكون مستعداً للسماح لفلاهوفيتش بالرحيل في عام 2024 وسيكون سعيداً بدخول لاعب أو اثنين في الصفقة التبادلية .

ويعتقد يوفنتوس أن أرسنال وتشيلسي هما المهتمين بشكل قوي بالتوقيع مع فلاهوفيتش ، كما أن ريال مدريد لم يوقع بعد مع خليفة للفرنسي كريم بنزيما .

