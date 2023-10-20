شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يتدرب في الأهلي بعد تخلفه عن رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا بالدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي تدريبات بدنية في التتش اليوم بعدما تخلّف عن مرافقة بعثة الفريق في تنزانيا لمواجهة سيمبا غداً بالدوري الأفريقي.

علي معلول يؤدي تدريبات بالتتش رفقة باقي اللاعبين الذين لم يسافروا مع الأهلي إلى تنزانيا عصر أمس ، الأربعاء، سواء للإصابة أو لعدم الجاهزية الفنية.

وتواجد معلول مع منتخب تونس في مباريات الأجندة الدولية الأخيرة وشارك في الأولى أمام كوريا الجنوبية بملعب الأخيرة التي خسرتها تونس برباعية نظيفة، ولم يُشارك في الثانية أمام اليابان بطوكيو التي خسرتها تونس ايضاُ بثنائية نظيفة.

وكان مُقرراً انضمام معلول لبعثة الأهلي في تنزانيا أمس حيث كان مُقرراً سفره من اليابان إلى أبوظبي ومنها إلى تنزانيا غير أنه لم يلحق بالطائرة المسافرة من اليابان لى أبوظبي ليعود إلى القاهرة .

على صعيد متصل ، أثبتت الفحوصات التي خضع لها الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي إصابته بفيروس كورونا الأمر الذي كان سبباً في استبعاده من رحلة المارد الأحمر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا غداً بالدوري الأفريقي.

ويخضع موديست حالياً لبرنامج علاج مكثف ويتناول الأدوية التي تساعد في علاج اللاعب من فيروس كورونا.

وتقرر أن يرتدي فريق الأهلي الطاقم الأسود بالكامل في مباراته ضد سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم ويرتدي الأهلي الفانلة السوداء والشورت الأسود والجوارب السوداء تضامنا مع فلسطين الأهلي بعد الأحداث التي شهدتها في الأيام وتعرضها للقصف الوحشي من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وطلب الأهلي ارتداء شارات سوداء في مباراة سيمبا بالدوري الإفريقي تضامنا مع الأشقاء في فلسطين.