شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: وقفة الرياضيين غدا بسبب المجازر التى تحدث للشعب الفلسطينى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم فريق الأهلى ومنتخب مصر دعمه وقفة الرياضيين غدا لدعم القضية الفلسطينية عند المنصة بمدينة نصر غداً بعد صلاة الجمعة مباشرةً.

وأضاف محمود عبد المنعم عبر فيديو له قائلا: "هذه الوقفة بسبب المجازر التي تحدث للشعب الفلسطيني، وهذا أمر غير مقبول".

وفى وقت سابق وجه أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق الدعوة لجميع الرياضيين المصريين للمشاركة في وقفة تضامنية لدعم القضية الفلسطينية عند المنصة بمدينة نصرغداً بعد صلاة الجمعة مباشرةً.

وطالب العميد أحمد حسن عبر دعوته على موقع انستجرام جميع الرياضين بالتواجد في وقفة الغد من أجل توصيل رسالة للعالم بصفة عامة وللأشقاء في فلسطين بإننا نقف معهم وندعمهم في هذه المحنة.