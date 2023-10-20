شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الإسماعيلي في جنازة الراحل بشير عبد الصمد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الإسماعيلي على حضور تشييع جنازة الراحل بشير عبد الصمد الذي وافته المنية ظهر اليوم الخميس، من مسجد المطافئ في طوخ.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن إقامة سرادق عزاء لنجمه الراحل بشير عبد الصمد، والذي وفاته المنيه عصر اليوم بعد صراع مع المرض.

وقرر مسئولو الإسماعيلي أن يقام سرادق العزاء السبت عقب صلاة المغرب بالملاعب المفتوحة أمام الاستاد وفندق اللاعبين

ونعى مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، بخالص الحزن والأسى وفاة بشير عبد الصمد نجم الفريق الأسبق والذى وافته المنية منذ ساعات قليلة بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلى عبر حسابه على فيس بوك، نجم الإسماعيلي قائلا: "مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن ينعى بخالص الحزن والأسى وفاة بشير عبد الصمد نجم الفريق الأسبق والذى وافته المنية منذ ساعات قليلة بعد صراع طويل مع المرض..داعين المولى عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وسجل الراحل بشير عبد الصمد 53 هدفا مع الإسماعيلى في كل البطولات، منها 44 هدفا في الدورى المصرى، و7 أهداف في كأس مصر، وهدفين في البطولة العربية.

وحصل بشير عبد الصمد مع الإسماعيلى على بطولة الدورى العام موسم 90/ 91 وكأس مصر 96/ 97، وحصد لقب هداف الدورى العالم موسم 93/ 94 برصيد 15 هدفا، كما أنه أكثر لاعبى الدراويش تسجيلا في شباك الاتحاد السكندر برصيد 9 أهداف.