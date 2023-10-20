شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: تواجد الرياضيين غدا أمام المنصة هام لدعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أيمن عبد العزيز، مدرب المنتخب الوطنى، رسالة الشعب المصري للتجمع غداً الجمعة عقب الصلاة عند المنصة في مدينة نصر لدعم الشعب الفلسطيني ضد العدوان الذى تعرضوا لها على مدار الأيام الماضية.

وقال أيمن عبد العزيز خلال فيديو مصور إنه يدعم الأهالى في غزة ويثمن صمودهم وجهودهم ضد ما يتعرضوا له من اعتداء، مؤكداً أن تنظيم الوقفة عند المنصة تأتى في إطار دعمهم كأقل شيء يقدم لهم.

وفى وقت سابق، وجه أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق الدعوة لجميع الرياضيين المصريين للمشاركة في وقفة تضامنية لدعم القضية الفلسطينية عند المنصة بمدينة نصرغداً بعد صلاة الجمعة مباشرةً.

وطالب العميد أحمد حسن عبر دعوته على موقع انستجرام جميع الرياضين بالتواجد في وقفة الغد من أجل توصيل رسالة للعالم بصفة عامة وللأشقاء في فلسطين بإننا نقف معهم وندعمهم في هذه المحنة.