شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: أتمنى حضورا كبيرا بوقفة الرياضيين لدعم القضية الفلسطينية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا شوقى غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب حضور عدد كبير من الرياضين بالوقفة غدا لدعم القضية الفلسطينية عند المنصة بمدينة نصر غداً بعد صلاة الجمعة مباشرةً.

وأوضح شوقى غريب عبر فيديو له قائلا: "لا بد من توجيه رسالة قوية للعالم كله أن لا بد من وقوف الهجوم وقتل الفلسطنين من أطفال ونساء بشكل كبير".

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بعض القرارات تضامنًا مع أرواح شهداء فلسطين، بعد الغارات والهجمات الغادرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وجاء القرارات كالتالى: "شارات سوداء ودقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء فلسطين للاعبين والأجهزة الفنية والحكام في مباريات الجولة الرابعة".