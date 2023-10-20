شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: الشعب الفلسطينى يتعرض للاستهداف وكلنا مع قرارات الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شادى محمد، نجم الأهلى السابق، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لاستهداف النساء والأطفال والشيوخ والرجال، مؤكداً أنه يطالب الجميع بالتواجد عقب صلاة الظهر عند المنصة في مدينة نصر لدعم الشعب الفلسطيني ضد العدوان الذى يعرضون لها على مدار الأيام الماضية.

وقال محمد خلال فيديو مصور إنه يدعم الرئيس السيسي ومع قراراته والأهالى في غزة ويثمن صمودهم وجهودهم ضد ما يتعرضوا له اعتداء قاسٍ وعنيف، مؤكداً أن تنظيم الوقفة عند المنصة تأتى في إطار دعمهم كأقل شيء يقدم لهم.

وفى وقت سابق وجه أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق الدعوة لجميع الرياضيين المصريين للمشاركة في وقفة تضامنية لدعم القضية الفلسطينية عند المنصة بمدينة نصرغداً بعد صلاة الجمعة مباشرةً.

وطالب العميد أحمد حسن عبر دعوته على موقع انستجرام جميع الرياضين بالتواجد في وقفة الغد من أجل توصيل رسالة للعالم بصفة عامة وللأشقاء في فلسطين بإننا نقف معهم وندعمهم في هذه المحنة.