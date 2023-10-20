شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: سأتواجد فى المنصة غدا لدعم الشعب الفلسطينى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم حسن، نجم المنتخب الوطنى والأهلى والزمالك السابق، إنه متضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها.

وطالب إبراهيم حسن خلال فيديو مصور: "الجميع بالتواجد عقب صلاة الظهر عند المنصة في مدينة نصر لدعم الشعب الفلسطيني ضد العدوان الذى تعرضوا لها على مدار الأيام الماضية".

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بعض القرارات تضامنًا مع أرواح شهداء فلسطين، بعد الغارات والهجمات الغادرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وجاء القرارات كالتالى: "شارات سوداء ودقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء فلسطين للاعبين والأجهزة الفنية والحكام في مباريات الجولة الرابعة".