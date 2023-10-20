شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الصيد يحقق 23 مليون جنيه فائضا فى الميزانية للعام المالى 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، توقيع الميزانية والحساب الختامي للنادي عن السنة المالية 2022/2023 بفائض وصل إلى 23 مليون جنيه.

وكشف عمرو البرتقالي، أمين صندوق نادي الصيد، عن تحقيق طفرة مالية هذا العام مقارنة بالحساب الختامي للسنة الماضية والذي شهد عجزا قدره 30 مليون جنيه.

من جانبه، وجه المهندس عبد الله غراب، الشكر لأعضاء مجلس الإدارة وتقديره للجهد المتميز للقائم بأعمال المدير التنفيذي ومديري الأفرع والمستشار المالي والسيد مراقب الحسابات وجميع العاملين بالإدارات المختلفة بالنادي.

وقال غراب: "أشكر كل من ساهم في تحقيق هذا الفائض الكبير والذين أعطوا من الجهد والعمل ما مكننا من تحقيق هذا الإنجاز رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".

ووجه رئيس مجلس إدارة نادي الصيد التهنئة إلى كل أعضاء النادي بهذا الاإجاز واختتم تصريحاته قائلا: "فى انتظار تشريفكم لاجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023".