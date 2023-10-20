شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. أحمد الكاس: شيكابالا متواضع وبيكلم الكورة وهو بيلعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الكأس أن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك لا يختلف أحد على مهاراته، فهو نجم كبير ولا يلعب الكرة فقط بل يكلم الكورة، كما أنه متواضع وحريف. وأضاف الكاس أن شيكابالا لاعب حريف ومنتمى لفريقه دون المساس بالآخر.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.