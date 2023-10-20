شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو: كلنا مع فلسطين وننتظركم غدا عند المنصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال معتز إينو نجم الأهلى والزمالك السابق إن الجميع متضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها.

وطالب إينو خلال فيديو مصور الجميع بالتواجد عقب صلاة الظهرعند المنصة في مدينة نصر لدعم الشعب الفلسطيني ضد العدوان الذى تعرضوا لها على مدار الأيام الماضية.

فى سياق متصل أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بعض القرارات تضامنًا مع أرواح شهداء فلسطين، بعد الغارات والهجمات الغادرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وجاء القرارات كالتالى: "شارات سوداء ودقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء فلسطين للاعبين والأجهزة الفنية والحكام في مباريات الجولة الرابعة".