شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الستار صبرى: نصر الله قريب ومصر كلها مع فلسطين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الستار صبرى نجم المنتخب الوطنى السابق إن الجميع متضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها، موجهاً رسالة لهن قائلا: "نصر الله قريب".

ودعا صبري خلال فيديو مصور الجميع بالتواجد غدا عقب صلاة الجمعة عند المنصة في مدينة نصر لدعم الشعب الفلسطيني ضد العدوان الذى تعرضوا لها على مدار الأيام الماضية.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بعض القرارات تضامنًا مع أرواح شهداء فلسطين، بعد الغارات والهجمات الغادرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وجاء القرارات كالتالى: "شارات سوداء ودقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء فلسطين للاعبين والأجهزة الفنية والحكام في مباريات الجولة الرابعة".