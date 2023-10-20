شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يجري تدريبات متنوعة فى مران الإسماعيلي استعدادا لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم باستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد للقاء فاركو الأحد المقبل في رابع جولات مسابقة الدوري المحلي.

المران اشتمل على مجموعة من التدريبات المتنوعة منها التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة فضلا عن سرعة التحول من الجانب الدفاعي إلى الهجومي، كما تطرق المران لتدريبات بدنية تستهدف رفع المعدلات البدنية للاعبين تحت إشراف مخطط الأحمال أحمد سامح.

المران شهد حضور على أبو جريشة المشرف العام على قطاع الكرة ونائبه عماد سليمان ومحمود حسن نجم الإسماعيلى الاسبق ومحمود جابر رئيس قطاع الناشئين واشرف خضر مدير فني القطاع.