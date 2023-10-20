شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: وقفة الرياضيين غدا بسبب القتل الوحشى الذى يحدث للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، عن حزنه الشديد والتواجد بوقفة الرياضيين غدا لدعم القضية الفلسطينية عند المنصة بمدينة نصر غداً بعد صلاة الجمعة مباشرةً.

وأضاف أحمد ناجى عبر فيديو له قائلا: "هذه الوقفة بسبب القتل المشين الذى يحدث للشعب الفلسطيني وهذا أمر غير مقبول".

على صعيد متصل، تقرر أن يرتدي فريق الأهلي الطاقم الأسود بالكامل في مباراته ضد سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.

ويرتدي الأهلي الفانلة السوداء والشورت الأسود والجوارب السوداء تضامنا مع فلسطين الأهلي بعد الأحداث التي شهدتها في الأيام وتعرضها للقصف الوحشي من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وطلب الأهلي ارتداء شارات سوداء في مباراة سيمبا بالدوري الإفريقي تضامنا مع الشقاء في فلسطين.

كما خاطب مسئولو النادي الأهلي وزارة الصحة وبنك الدم من أجل التبرع بالدم للجماهير قبل مباراة العودة ضد سيمبا يوم الثلاثاء المقبل.