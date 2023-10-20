شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. شيكابالا: كل واحد عاوز يبقى محمد صلاح لازم يعرف المراحل اللى مر بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، إن نجاح محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني الأول ونادي ليفربول الإنجليزي جعل جميع النشء في مصر يرغب في الوصول إلى مكانته وشهرته، لكنهم لا يعرفون المراحل التى مر بها صلاح من أجل تحقيق هذا النجاح.

وقال شيكابالا فى برنامج كابيتانو الذى يذاع على قناة أون سبورت: "كل واحد عاوز يبقى محمد صلاح، ولكن صلاح مر بمراحل كثيرة ليكون فى الصورة التى نراه عليها".

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.