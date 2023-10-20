شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: أدعو الرياضيين لوقفة تضامنية غدا مع فلسطين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا عبد الظاهر السقا، نجم منتخب مصر الأسبق مدير الكرة بنادى مودرن فيوتشر السابق، الرياضيين لتنظيم وقفة غدا أمام المنصة بمنطقة مدينة نصر حدادا على أرواح الشهداء في فلسطين، عقب صلاة الجمعة مباشرة.

واقترح عبد الظاهر السقا بأن يرتدى جميع المتواجدين في وقفة غداً قمصانا سوداء حدادا على أرواح الشهداء.

على صعيد متصل، تقرر أن يرتدي فريق الأهلي الطاقم الأسود بالكامل في مباراته ضد سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.

ويرتدي الأهلي الفانلة السوداء والشورت الأسود والجوارب السوداء تضامنا مع فلسطين الأهلي بعد الأحداث التي شهدتها في الأيام وتعرضها للقصف الوحشي من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وطلب الأهلي ارتداء شارات سوداء في مباراة سيمبا بالدوري الإفريقي تضامنا مع الشقاء في فلسطين.

كما خاطب مسئولو النادي الأهلي وزارة الصحة وبنك الدم من أجل التبرع بالدم للجماهير قبل مباراة العودة ضد سيمبا يوم الثلاثاء المقبل.