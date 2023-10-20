شكرا لقرائتكم خبر عن سمير محمود عثمان: يجب إشهار الكارت الأحمر فى وجه الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سمير محمود عثمان الحكم الدولى السابق على حضور عدد كبير من الرياضيين بالوقفة غدا لدعم القضية الفلسطينية عند المنصة بمدينة نصر غداً بعد صلاة الجمعة مباشرةً.

وأوضح سمير محمود عثمان عبر فيديو خاص قائلا: "لا بد من خروج الكارت الأحمر ضد المجازر التي تحدث للشعب الفلسطيني".

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بعض القرارات تضامنًا مع أرواح شهداء فلسطين، بعد الغارات والهجمات الغادرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وجاء القرارات كالتالى: "شارات سوداء ودقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء فلسطين للاعبين والأجهزة الفنية والحكام في مباريات الجولة الرابعة".