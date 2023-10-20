شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عباس: سنتجمع غدا عند المنصة لدعم القضية الفلسطينية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى محمد عباس إنهم سيتجمعون غداً الجمعة عقب صلاة الظهر عند المنصة في مدينة نصر لدعم شعب الشعب الفلسطيني ضد العدوان الذى تعرضوا لها على مدار الأيام الماضية.

وقال عباس خلال فيديو مصور إنه يدعم الرئيس السيسي والأهالى في غزة ويثمن صمودهم وجهودهم ضد ما يتعرضوا له اعتداء، مؤكداً أن تنظيم الوقفة عند المنصة تأتى في إطار دعمهم كأقل شيء يقدم لهم.