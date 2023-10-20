7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 19 / 10 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 / 10 / 2023 فى مقدمتها، رابطة الأندية تعلن ارتداء شارات سوداء على أرواح شهداء فلسطين فى الجولة الرابعة.

رابطة الأندية تعلن ارتداء شارات سوداء على أرواح شهداء فلسطين فى الجولة الرابعة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بعض القرارات تضامنًا مع أرواح شهداء فلسطين، بعد الغارات والهجمات الغادرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

الأهلي يرتدي الطقم الأسود بالكامل أمام سيمبا غدا تضامنا مع فلسطين

تقرر أن يرتدي فريق الأهلي الطاقم الأسود بالكامل في مباراته ضد سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.

رابطة الأندية: إقامة مباريات الدورى بمختلف أقسامه فى مواعيدها

أكد مسئولو رابطة الأندية واتحاد الكرة إقامة مباريات الدورى بمختلف أقسامه فى مواعيدها المحددة مسبقاً، وتم التأكيد على الوقوف دقيقة حدادا فى جميع المباريات.

كورونا وراء غياب موديست عن رحلة الاهلي في تنزانيا لمواجهة سيمبا

أثبتت الفحوصات التي خضع لها الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي إصابته بفيروس كورونا الأمر الذي كان سبباً في استبعاده من رجلة المارد الأحمر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا غداً بالدوري الأفريقي.

كولر يجهز الدبيس لقيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام سيمبا

حرص مارسيل كولر المجير الفني للأهلي على تجهيز كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق الأحمر للمشاركة الأساسية في مباراة فريقه ضد سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، وتعويض غياب علي معلول الذي تخلف عن السفر إلى تنزانيا لظروف الطيران.

ربيعة يقترب من خلافة عبد المنعم فى دفاع الأهلى أمام سيمبا التنزانى

ارتفعت أسهم رامي ربيعة لاعب الأهلي في المشاركة الأساسية مع فريقه خلال مباراته ضد سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم، بسب إصابة محمد عبد المنعم وغموض موقفه من اللحاق بالمباراة.

على معلول يغيب عن مباراة سيمبا ويعود للقاهرة