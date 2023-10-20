شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: معاكم يا فلسطين ضد جرائم الاحتلال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، دعمه التام للقضية الفلسطينية، وقال في فيديو له: "بعد ما العالم كله شاف اللي بيحصل في فلسطين من تخريب وتدمير من جانب الكيان الصهيوني.. حتى المستشفيات مرحمهاش.. ومع ذلك الإعلام الغربي مش ساكت ده كمان بيساند وبيؤازر العدو اللي معندوش رحمة.. ولا ضمير.. هيجيب الرحمة منين إذا كان تاريخه كله كدة".

وتابع عبد الحفيظ: "لكن اللي بنسمعه من أطفال فلسطين وشيوخها ونسائها بيقول إن النصر لينا إن شاء الله"، متابعاً: "كلنا مع فلسطين.. بندعمكوا في هذه المحنة وهتفضل فلسطين حُرة أبية وأرض فلسطين بمقداستها راجعة لأهلها.. معاكوا يا فلسطين بإذن الله.. كل مصري وكل عربي معاكوا حتى النصر بإذن الله".