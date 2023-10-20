شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن ارتداء شارات سوداء على أرواح شهداء فلسطين فى الجولة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بعض القرارات تضامنًا مع أرواح شهداء فلسطين، بعد الغارات والهجمات الغادرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.
وجاء القرارات كالتالى: "شارات سوداء ودقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء فلسطين للاعبين والأجهزة الفنية والحكام في مباريات الجولة الرابعة".
كما وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالوقوف دقيقة حداد في جميع مسابقاته المحلية خلال الثلاثة أيام القادمة بداية من اليوم، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما حدث من تجاوزات واعتداءات وحشية على أهالي غزة.
كما يعلن مجلس الإدارة تأييده الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.
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