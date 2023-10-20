شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن ارتداء شارات سوداء على أرواح شهداء فلسطين فى الجولة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بعض القرارات تضامنًا مع أرواح شهداء فلسطين، بعد الغارات والهجمات الغادرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وجاء القرارات كالتالى: "شارات سوداء ودقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء فلسطين للاعبين والأجهزة الفنية والحكام في مباريات الجولة الرابعة".