أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 / 10 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يرتدي الطقم الأسود بالكامل أمام سيمبا غدا تضامنا مع فلسطين.

الأهلي يرتدي الطقم الأسود بالكامل أمام سيمبا غدا تضامنا مع فلسطين

تقرر أن يرتدي فريق الأهلي الطاقم الأسود بالكامل في مباراته ضد سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.

رابطة الأندية: إقامة مباريات الدورى بمختلف أقسامه فى مواعيدها

أكد مسئولو رابطة الأندية واتحاد الكرة إقامة مباريات الدورى بمختلف أقسامه فى مواعيدها المحددة مسبقاً، وتم التأكيد على الوقوف دقيقة حدادا فى جميع المباريات.

كورونا وراء غياب موديست عن رحلة الاهلي في تنزانيا لمواجهة سيمبا

أثبتت الفحوصات التي خضع لها الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي إصابته بفيروس كورونا الأمر الذي كان سبباً في استبعاده من رجلة المارد الأحمر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا غداً بالدوري الأفريقي.

كولر يجهز الدبيس لقيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام سيمبا

حرص مارسيل كولر المجير الفني للأهلي على تجهيز كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق الأحمر للمشاركة الأساسية في مباراة فريقه ضد سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، وتعويض غياب علي معلول الذي تخلف عن السفر إلى تنزانيا لظروف الطيران.

ربيعة يقترب من خلافة عبد المنعم فى دفاع الأهلى أمام سيمبا التنزانى

ارتفعت أسهم رامي ربيعة لاعب الأهلي في المشاركة الأساسية مع فريقه خلال مباراته ضد سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم، بسب إصابة محمد عبد المنعم وغموض موقفه من اللحاق بالمباراة.

على معلول يغيب عن مباراة سيمبا ويعود للقاهرة

يعود التونسي علي معلول لاعب الأهلي من أبو ظبي إلى القاهرة ولن يتوجه إلى تنزانيا للحاق ببعثة الفريق الأحمر التي ستخوض مباراة سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.

عبد المجيد سليم يعتذر عن عدم الترشح لمنصب أمين صندوق نادى الزمالك

أصدر عبد المجيد سليم المرشح على منصب أمين صندوق نادى الزمالك بياناً أعلن فيه اعتذاره عن عدم الاستمرار فى الترشح على منصب أمين الصندوق فى الانتخابات المقرر لها غداً الجمعة 20 أكتوبر الجاري.

الونش يدعم القضية الفلسطينية..صورة

حرص محمود حمدى الونش لاعب فريق الزمالك على دعم القضية الفلسطينية والهجوم الغاشم على فلسطين من الجانب الإسرائيلى والذى راح ضحيته الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني.

اللجنة الأولمبية تعلن استمرار حسام المندوه فى انتخابات نادي الزمالك

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية ، خطابا الي اللجنة الثلاثية المكلفة لادارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني ، تفيد فيه استمرار حسام المندوه المرشح علي منصب أمين الصندوق ، في انتخابات القلعة البيضاء المزمع اقامتها غدا الجمعة .

عبد المنصف يُجهّز حراس الشباب فى الزمالك لمباراة سموحة

يجهز محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك، الحراس الشباب عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء لمباراة سموحة المقرر لها بعد غد السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة من دورى نايل.