شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. شيكابالا يقدم نصائح للاعبى البرنامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم محمود عبد الرازق شيكابالا نصائح للاعبى برنامج كابيتانو خلال ظهوره فى حلقة اليوم من البرنامج والذى يذاع على قناة اون سبورت.

ونصح شيكابالا اللاعبين أن يلعبوا الكرة وهم سعداء وأن يحبوا الكرة حتى تمنحهم ما يريدوا، ولا يلعبوا تحت ضغط قائلا: "العب وانت مبسوط وبتحب الكرة ومن غير ضغط".

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.