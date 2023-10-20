شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباراتى غدا فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة إدارة مباراة المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش للحكم الدولى إبراهيم نور الدين بمنافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز "دورى نايل".

ويأتي طاقم التحكيم كالتالى إبراهيم نور الدين حكم ساحة، ويعاونه أحمد نوفل مساعد أول، أحمد عادل عبد الفتاح مساعد ثان، وصبحي العمراوي حكم رابع، بجانب وائل فرحان حكم فيديو، وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.

بينما جاء إسناد مباراة سيراميكا والداخلية إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة إبراهيم محمد، ويعاونه وائل شعبان مساعد أول، وكريم السعيد مساعد ثان، وجلال أحمد حكم رابع، بجانب محمد عباس قابيل حكم فيديو، وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.



