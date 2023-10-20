شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. شيكابالا مفاجأة البرنامج للمتسابقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب فريق الزمالك في حلقة اليوم الخميس، من برنامج كابيتانو مصر على قناة OnTime Sports، وجاء ظهور شيكابالا بمثابة المفاجأة للاعبى البرنامج من المتسابقين، حيث لاقى حضوره ترحيبا وفرحة من اللاعبين.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.