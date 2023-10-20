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محمد بركات: ما يحدث من إسرائيل ضد الفلسطينيين هو قمة الإرهاب

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القاهرة - سامية سيد - وجه محمد بركات، لاعب الأهلى السابق، رسالة قوية بشأن أحداث العدوان الصهيوني الغاشم ضد الشعب الفلسطيني وتحديداً في قطاع غزة.

وقال بركات خلال تصريحات تليفزيونية إن المجازر الهصيونية ما زالت مستمرة وسط حالة من التعتيم من وسائل الإعلام العالمية، التي تتعمد قلب الحقائق وتزييف الصورة وكأنه حق مكتسب لدولة إسرائيل.

وأضاف: "ليس من المعقول توجيه الضربات للمستشفيات وتجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، والأغرب موقف الغرب الذي لم يكتف فقط بالصمت بل تحول لدعم ومساندة لا محدودة لدرجة أن أي فرد يساند القضية الفلسطينية يتعرض لمضايقات".

وأشار إلى أن ما يحدث من إسرائيل هو قمة الإرهاب ضد الأطفال والأبرياء، موضحاً أن فلسطين كانت وما زالت وستظل حرة للأبد.

وتابع: "الجرائم تزداد وحشية ولا يوجد قلب ولا ضمير ولا رحمة ولا إنسانية، والجميع سيتحدث ولن يستطيع الصهاينة تكميم الأفواه أمام الظلم الواقع ضد الشعب الفلسطيني لحين التخلص من هذا الكابوس.. ويجب أن يعلم الغرب أن ما يحدث في فلسطين من جانب العدو الصهيوني هو قمة الإرهاب".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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