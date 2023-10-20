شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اللجنة الأولمبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وفداً من اللجنة الأولمبية الوطنية ضم كلاً من فارس المطوع الأمين العام وعبدالعزيز السلمان عضو مجلس الإدارة ومحمد بن درويش المدير التنفيذي، بحضور عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس وعبداللطيف الفردان عضو مجلس الإدارة ونبيل محمد عاشور مدير إدارة الخدمات المساندة ومحمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون والشراكة.

تعرف الوفد الأولمبي خلال اللقاء الى الدور الذي يقوم به المجلس الرياضي في إمارة الشارقة التي تضم أكبر عدد من الأندية الرياضية والتخصصية، واستعرض خطط وبرامج الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي ينظمها المجلس على مدار العام، كما تفقد إدارات وأقسام المجلس وتعرف الى مهام كل منها.

وأكد عيسى هلال أن المجلس حريص على التعاون والتنسيق مع مختلف الاتحادات والمؤسسات الرياضية منها اللجنة الأولمبية لتحقيق كل ما من شأنه أن يرتقي بمردود رياضة الامارات، وأشاد بمحصلة اللقاء الذي بحث تعزيز الشراكة بين الجانبين واستثمار البنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها الإمارة بفضل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقال إن مثل هذه اللقاءات توحد الجهود وتحقق فائدة كبيرة للجانبين.

ومن جانبه، أعرب فارس المطوع عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال، وأشاد بجهود المجلس على صعيد أندية الشارقة، مؤكداً أن الإنجازات الموسمية خير دليل عليها، وقال إن اللقاء كان مثمراً وستظهر علاماته في الخطط والبرامج المشتركة بين الجانبين في الفترة القادمة.