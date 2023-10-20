شكرا لقرائتكم خبر عن قرية بوذيب تدشن موسم القدرة بسباقين تأهيليين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدشن قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم صباح اليوم الجمعة موسم القدرة الجديد 2023-2024، بسباقين تأهيليين الأول لمسافة 40 كم، والثاني لمسافة 81.20 كم، بمشاركة كبيرة من الإسطبلات وأندية الفروسية التي تسعى لتأهيل خيولها في مستهل الموسم.

وتقام الفعاليات تحت إشراف اتحاد الفروسية والسباق، وتم تقسيم سباق ال81.20 كم، إلى 3 مراحل تبلغ مسافة الأولى التي تم ترسيمها بالألوان البنية 30.10 كم، والمرحلة الثانية باللون الأزرق لمسافة 30.80 كم، بينما تبلغ مسافة المرحلة الثالثة والأخيرة 20.30 كم وتم ترسيمها باللون الأبيض، ويتكون سباق ال40 كم من مرحلة واحدة تم ترسيمها باللون البني.

وسيتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها المواصفات المحددة وفق شروط السباق.

وتنظم قرية بوذيب مجموعة متنوعة من السباقات، تغطي كل فئات القدرة ابتداءً من البطولات الكبرى لمسافة 160 كم، ومسافة 120 كم إلى السباقات المحلية والتأهيلية الدولية، بالإضافة إلى سباقات مخصصة للسيدات وأخرى للشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين.

ومن أبرز الفعاليات التي تستضيفها قرية بوذيب للقدرة مهرجان المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، ومهرجان كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، والذي يضم سباقاً للسيدات، وآخر للإسطبلات الخاصة، بالإضافة إلى سباق دولي لمسافة 120 كلم.

وأكد محمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، اكتمال كافة الاستعدادات لاستقبال سباقات الموسم الجديد، وفقاً لأعلى المعايير التي تضمن سلامة الفرسان والخيول، وقال إن قرية بوذيب توفر بنية تحتية فريدة بالإضافة إلى تنوع سباقاتها والتي تشمل مختلف الفئات، كما تفرد القرية أيضاً مجموعة منوعة من السباقات التأهيلية لمختلف المسافات.