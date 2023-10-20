شكرا لقرائتكم خبر عن «وسمي الخالدية» يتوّج بكأس الوثبة في السويد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد الجواد القوي «وسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز للسرعة لمسافة 1200 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، والذي أقيم بمضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية، تحت مظلة النسخة ال15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

واجتمع للسباق، البالغة جائزته 113 ألف كرونا سويدية، 7 من نخبة الخيول، وبسهولة تفوق «وسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا، بإشراف جانسيوسز كوزلاوسكي وقيادة أندرياس جرابيرج، بفارق 7 أطوال عن «نو ريسك نور يوارد».

وقطع البطل المنحدر من نسل «غضنفر الخالدية» مسافة السباق في زمن قدره 1:21:00 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 1.5 طول عن الثاني، الجواد «أيمن» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان إريكسون.