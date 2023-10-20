شكرا لقرائتكم خبر عن الياسي يعود لقيادة منتخب سلة الكراسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

عاد طارق الياسي قائد منتخب الإمارات لسلة الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم لقيادة «الأبيض» من جديد، بعدما كان أعلن اعتزاله آخر يوليو/ تموز الماضي، تاركاً سجلاً حافلاً بالبطولات والألقاب كان آخرها قيادة المنتخب لحصد الميدالية الفضية في النسخة الـ15 لدورة الألعاب العربية «الجزائر 2023»

وكشف الياسي لـ «الخليج الرياضي»، عن سبب عودته، مشيراً إلى أنها جاءت بطلب من المدرب والمسؤولين الذين أثنوه عن قرار الاعتزال تلافياً للفراغ الذي تركه وأثر سلبياً على مستوى المنتخب ما دعا الجهاز الفني لمطالبته بالعودة خاصة أن المنتخب مقبل على استحقاقات مهمة ويحتاج الى جهوده.

وقال الياسي: «أمام إصرار المدرب لا يمكنني رفض طلب يتعلق بمصلحة منتخب بلادي والتأخر عن تقديم خدماتي للمنتخب، وقد طلب مني المدرب والمسؤولين تأجيل الاعتزال والعودة لقيادة المنتخب في بطولة غرب آسيا التي ستستضيفها الإمارات في الشارقة خلال الفترة من 26 يناير إلى 2 من فبراير من العام المقبل 2024، وبالفعل التحقت بالتدريبات من جديد.

وختم الياسي بقوله: أنا أبلغ من العمر 49 عاماً قضيت منها 30 عاماً من اللعب مع المنتخب، وأشعر بالرضا عما حقتته من إنجازات على كل المستويات المحلية، علاوة على المشاركات الخارجية.