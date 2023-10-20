شكرا لقرائتكم خبر عن «بناء الأجسام» يطمح للتألق في بطولة الخليج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك منتخب الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك، في بطولة الخليج الأولى، التي تنطلق في البحرين يوم غد السبت.

يترأس البعثة أحمد جوهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، وتضم الجهاز الفني، بقيادة المدربين المواطنين زويد سالمين الزعابي، ومساعده سلمان عجيل، والحكم الدولي خالد الحوسنين، و18 لاعباً هم: خالد الزرعوني، وأحمد الملا، وأحمد حسن رستم، وسعيد غلام، في بناء الأجسام، بينما يمثل المنتخب في فئة الماسترز لأكبر من 40 عاماً، خالد بخيت الفلاسي، وراشد سالم الشميلي، وفي الكلاسيك ماسترز، أحمد عبيد الملا، وفي بناء الأجسام الكلاسيك يشارك فيصل محمد الشحي، وسعيد علي عباس، وعيسى المدني، وفي الفيزيك، عمر المهيري، وأحمد عبدالرحمن، ومطر سيف الظاهري، وسيف جميل العفاد، وعلي ضاوي، وفي الماسترز فيزيك، طارق موسى مبارك، وعصام الغص، وفي الموسكلار فيزيك، ربيع سلمان الزعابي.

وثمن أحمد جوهر، رعاية ودعم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، مما مهد للوصول إلى الجاهزية الكاملة.