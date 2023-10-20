شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.. والقنوات الناقلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 عدداً من المباريات حول العالم، أبرزها مباراة سيمبا ضد الأهلي في الدوري الإفريقي، وبوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن في الدور الألماني.

مواعيد مباريات اليوم بتوقيت الإمارات

كأس رابطة المحترفين الإماراتية

شباب الأهلي ضد الوصل – 4:45 مساءً – قناة دبي الرياضية

الجزيرة ضد الوحدة – 7:30 مساءً – قناة دبي الرياضية

الدوري الإفريقي

سيمبا التنزاني ضد الأهلي المصري – 7:00 مساءً – قناة أبوظبي الرياضية

الدوري الإسباني

أوساسونا ضد غرناطة – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 3

الدوري الفرنسي

لوهافر ضد لانس – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 4

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن – 10:30 مساءً – قناة beIN Sports 5

الدوري السعودي للمحترفين

التعاون ضد الاتحاد – 7:00 مساءً – قنواتSSC

الأخدود ضد الفيحاء – 7:00 مساءً – قنوات SSC

الهلال ضد الخليج – 10:00 مساءً – قنوات SSC

الفتح ضد أبها – 10:00 مساءً – قنوات SSC

دوري نايل المصري

المصري ضد طلائع الجيش – 5:00 مساء – قناة أون تايم سبورتس 2

سيراميكا كليوباترا ضد الداخلية – 9:00 مساءً – قناة أون تايم سبورتس 2