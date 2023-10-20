شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب مرشح واستبعاد آخر.. القرارات الأخيرة قبل انتخاب مجلس إدارة الزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، الخميس، استبعاد حسام المندوه المرشح لمنصب أمين الصندوق في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، ضمن قائمة حسين لبيب.

وجاء قرار الاستبعاد تأييداً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وبعد ساعات من إعلان اللجنة الأولمبية المصرية موافقتها على عودة المندوه إلى الانتخابات كأحد المرشحين.وانسحب عبد المجيد سليم، المرشح لمنصب أمين صندوق الزمالك، من الانتخابات بعد ساعات من إعلان اللجنة الأولمبية عودة حسام المندوه إلى قائمة المرشحين، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.

وأكد سليم في بيان انسحابه، أنه قرر دعم قائمة حسين لبيب، أملًا في فوز أعضائها بالانتخابات التي تبدأ غداً الجمعة، وضمت المندوه قبل استبعاده.وضمت القائمة النهائية للمرشحين على منصب أمين صندوق نادي الزمالك كل من؛ خالد لطيف، محمد الماوي، محمد قدري، وكريم عبيد وهو صاحب دعوى المطالبة باستبعاد حسام المندوه.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن حسين لبيب، المرشح لرئاسة نادي الزمالك، بدأ التواصل مع عبد المجيد سليم، للتراجع عن انسحابه من خوض الانتخابات، ودخول قائمته بديلاً من حسام المندوه.