اخبار الرياضه

كاسيميرو يغيب عن مواجهة اليونايتد أملم شيفلد يونايتد بالبريميرليج

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - قال مانشستر يونايتد اليوم الخميس إن كاسيميرو سيغيب عن رحلة الفريق لمواجهة شيفيلد يونايتد في الممتاز لكرة القدم بعد غدِ السبت بسبب إصابته أثناء التوقف الدولي.

وغاب كاسيميرو عن تدريب الفريق اليوم بعد اكتمال صفوفه عقب انتهاء التوقف الدولي.

وشارك لاعب الوسط في مباراتي البرازيل في تصفيات كأس العالم وخاض 79 دقيقة في التعادل 1-1 مع فنزويلا قبل اللعب حتى النهاية في الخسارة 2-صفر على ملعب أوروجواي.

وقال يونايتد :"كاسيميرو" استمر في البرازيل بناء على نصيحة من النادي للتعافي في أسرع وقت ممكن من الإصابة البسيطة التي تعرض لها أثناء اللعب مع بلاده.

وأضاف النادي أن اللاعب البالغ عمره 31 عاما من المتوقع عودته إلى كارينجتون لاستئناف التدريب منتصف الأسبوع.

ويغيب كاسيميرو عن مانشستر يونايتد عندما يستضيف كوبنهاغن في يوم الثلاثاء بعد طرده في الخسارة 3-2 أمام غلطة سراي في الثالث من أكتوبر.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا