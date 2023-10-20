كاسيميرو يغيب عن مواجهة اليونايتد أملم شيفلد يونايتد بالبريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - قال مانشستر يونايتد اليوم الخميس إن كاسيميرو سيغيب عن رحلة الفريق لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غدِ السبت بسبب إصابته أثناء التوقف الدولي.

وغاب كاسيميرو عن تدريب الفريق اليوم بعد اكتمال صفوفه عقب انتهاء التوقف الدولي.

وشارك لاعب الوسط في مباراتي البرازيل في تصفيات كأس العالم وخاض 79 دقيقة في التعادل 1-1 مع فنزويلا قبل اللعب حتى النهاية في الخسارة 2-صفر على ملعب أوروجواي.

وقال يونايتد :"كاسيميرو" استمر في البرازيل بناء على نصيحة من النادي للتعافي في أسرع وقت ممكن من الإصابة البسيطة التي تعرض لها أثناء اللعب مع بلاده.

وأضاف النادي أن اللاعب البالغ عمره 31 عاما من المتوقع عودته إلى كارينجتون لاستئناف التدريب منتصف الأسبوع.

ويغيب كاسيميرو عن مانشستر يونايتد عندما يستضيف كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بعد طرده في الخسارة 3-2 أمام غلطة سراي في الثالث من أكتوبر.