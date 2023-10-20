عبدالمجيد سليم يسحب اعتذاره عن انتخابات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عبدالمجيد سليم المرشح على منصب أمين صندوق نادى الزمالك، أن قرر سحب اعتذاره عن خوض انتخابات القلعة البيضاء نزولا لرغبة أعضاء الجمعية العمومية بالنادي.

وكتب سليم على صفحته الرسمية على فيس بوك “ نظرا لمطالبات اعضاء الجمعية العمومية قمت بسحب الاعتذار رسميا” .

وكان عبد المجيد سليم قد أصدر بياناً في وقت سابق أعلن فيه اعتذاره عن عدم الاستمرار فى الترشح على منصب أمين الصندوق فى الانتخابات.

ومن المقرر أن تنطلق العملية الانتخابية بنادي الزمالك صباح غدا الجمعة، وانهى نادي الزمالك استعداداته اليوم الخميس لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية، لاختيار مجلس إدارة جديد فى الانتخابات المقرر لها غداً الجمعة وسط إجراءات انضباطية للحفاظ على سلامة الأعضاء من الزحام والتدافع.

وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة سيكون من ثلاث بوابات من إتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.