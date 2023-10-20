لعنة ميلان تضرب الراحلين عن الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت اتهامات للاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي، في قضية تتعلق بالمراهنة الغير القانونية على المباريات، ووفقًا للتقارير الصحفية، قد يتم إيقاف اللاعب السابق لفريق ميلان لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

وبطبيعة الحال، فإن عقوبة الإيقاف ستكون ضربة موجعة لتونالي، في مسيرته الواعدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى نيوكاسل يونايتد الصيف الماضي بصفقة تزيد قيمتها عن 70 مليون يورو.

تونالي

تثير أزمة تونالي نوعًا ما من حول لعنة ميلان، التي تصيب العديد من النجوم عندما يغادرون الفريق.

أندريه شيفتشينكو

وصنف أندريه شيفتشينكو على أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، خلال تجربته الناجحة مع ميلان، لكن مسيرة الدولي الأوكراني السابق تغيرت تماما، بعد انتقاله إلى تشيلسي عام 2006.

وبعد توقعات كبيرة بأن يلعب النجم الأوكراني دورا مؤثرا في نجاحات البلوز حينها، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، اضطر شيفشينكو للبقاء على مقاعد بدلاء الفريق، قبل أن يعود إلى ميلان على سبيل الإعارة في الصيف 2008.

شيفتشينكو

وقضى اللاعب موسما واحدا في تجربته الثانية مع ميلان، قبل أن يبيعه تشيلسي إلى دينامو كييف الأوكراني عام 2009 مجانا، إلى أن أعلن اعتزاله نهاية موسم 2011-2012.

ريكاردو كاكا

توج البرازيلي ريكاردو كاكا بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عام 2007، وبعد عامين اتخذ النجم البرازيلي قرار الرحيل لينتقل إلى ريال مدريد الاسباني.

كاكا

وعانى كاكا من أجل فرض نفسه، في التشكيلة الأساسية لريال مدريد، وحاول مثل شيفشينكو استعادة بريقه بالعودة إلى ميلان، لكن المحاولة باءت بالفشل بعد ذلك، وتنقل اللاعب بين الولايات المتحدة والبرازيل، قبل أن يعتزل كرة القدم.

فرانك كيسي

لعب فرانك كيسي دورا مهما في قيادة ميلان، للفوز بلقب الدوري الإيطالي 2021-2022، منتقلا إلى برشلونة الإسباني، لكن لاعب الوسط الإيفواري لم يحصل على فرصته الكاملة داخل قلعة الكامب نو.

ورغم أدائه المميز في معظم المباريات التي خاضها مع برشلونة، إلا أن الدولي الإيفواري لم يحصل على مكان أساسي ثابت، في تشكيلة الفريق الكتالوني، واتخذ اللاعب البالغ من العمر 26 عاما قراره لمغادرة النادي.

فرانك كيسي

وانضم كيسي إلى أهلي جدة السعودي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، في محاولة للحصول على فرصة اللعب.

جيانلويجي دوناروما

بدأ دوناروما مشواره مع شباب ميلان، لكنه قرر الرحيل مجانًا إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021.

جيانلويجي دوناروما

ورغم احتفاظ دوناروما بمكانة أساسي في باريس سان جيرمان، إلا أن الحارس الإيطالي تعرض لانتقادات كبيرة، في الأوساط الفرنسية، بسبب ارتكابه أخطاء مؤثرة وعدم قدرته، على مواكبة كرة القدم الحديثة باستخدام قدميه بشكل جيد.

إبراهيم دياز

قضى إبراهيم دياز 3 مواسم على سبيل الإعارة، من ريال مدريد إلى ميلان، وتمكن النجم الإسباني من تقديم مستويات مميزة، مع نادي الشمال الإيطالي، فقرر ريال مدريد إعادته.

إبراهيم دياز

لكن منذ بداية الموسم الحالي، لم يتمكن دياز من فرض نفسه كعنصر أساسي في فريق الريال، رغم ظهوره المتميز في بعض المباريات، مع ربط وسائل إعلام بينه وبين إمكانية الرحيل عن سانتياجو برنابيو مرة أخرى.