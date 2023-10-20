القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

ياسر رشاد - القاهرة - حصلت مجموعة من القنوات على حقوق نقل مباراة النادي الأهلي أمام نظيره سيمبا التنزاني، المقرر لها غدًا الجمعة، ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تم تحديد موعد مباراة الأهلي ضد نادي سيمبا التنزاني لتنطلق في تمام الساعة السادسة مساء، حيث يحل المارد الاحمر ضيفًا ثقيلًا في العاصمة التنزانية دار السلام.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى على القمر الصناعي نايل سات، كما انه سيتم نقل المواجهة من خلال قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية.

وشهدت قائمة الاهلي استبعاد اللاعب الفرنسي انتوني موديست بسبب فيروس كورونا بعدما تم الإعلام في وقت سابق انه يعاني من نزلة برد شديده، منعته من السفر رفقة بعثة المارد الأحمر المسافرة إلى تنزانيا لخوض مواجهة نادي سيمبا.

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا وجود كل من محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومصطفى مخلوف في حراسة المرمي، وعلي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ومحمد هاني، وإمام عاشور وأليو ديانج وخالد عبد الفتاح ومروان عطية وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ورضا سليم ومحمد الضاوي كريستو وأحمد نبيل كوكا ومحمود كهربا وبيرسي تاو وصلاح محسن.