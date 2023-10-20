أردا جولر يغيب عن ريال مدريد مجددا

ياسر رشاد - القاهرة - قرر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تأجيل عودة أردا جولر للملاعب، رغم تعافيه من الإصابة.

وانضم اللاعب الشاب أردا جولر إلى ريال مدريد قادما من صفوف فنربخشه التركي مقابل 20 مليون يورو في الميركاتو الصيفي، لكنه لم يسجل ظهوره الأول مع الفريق حتى الآن.

وتعرض التركي للإصابة بسبب مشكلة في الغضروف المفصلي، مما استدعى خضوعه لعملية جراحية في يوليو الماضي، ثم تعرض لإصابة عضلية أخرى في سبتمبر الماضي.

أردا جولر وأنشيلوتي

وعاد اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا للمشاركة، بشكل كامل في التدريبات الجماعية مع ريال مدريد للمرة الثانية، يوم الاثنين الماضي بعد أن شعر بالراحة في الفترة الحالية، لاستعادة لياقته البدنية مرة أخرى.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن جولر أصبح جاهزًا، للمشاركة مع ريال مدريد بداية من المباراة المقبلة أمام إشبيلية، ضمن الجولة العاشرة للدوري الإسباني، لكن أنشيلوتي لديه خطط أخرى فيما يتعلق بعودته.

يرى أنشيلوتي وأنطونيو بينتوس مدرب اللياقة البدنية للفريق، بـ وضع خطة خاصة للاعب التركي الشاب، لمساعدته في الوصول إلى أفضل حالاته، وتتضمن الخطة استبعاده مؤقتا من المباريات.