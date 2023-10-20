برشلونة يواصل مساعيه للتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي لتعويض ليفاندوفسكي

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي برشلونة الإسباني تعزيز خط الهجوم الخاص به، استعدادًا لاحتمال رحيل مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي في المستقبل القريب.

ومؤخرًا أشارت التقارير إلى رغبة صندوق الاستثمار السعودي، في ضم ليفاندوفسكي إلى دوري روشن للمحترفين في أسرع وقت، سواء كصفقة انتقال حر أو من خلال التفاوض مع البلوجرانا.

ليفاندوفسكي

ويأتي ذلك على الرغم من انضمام ليفا إلى برشلونة خلال صيف 2022، بعقد مدته 4 سنوات، قادما من بايرن ميونخ مقابل 45 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اللجنة الفنية لبرشلونة عقدت اجتماعا، مع المدرب الشاب تشافي هيرنانديز، لبحث تعويض ليفاندوفسكي في المستقبل.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن إدارة البارسا حددت الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، باعتباره الهدف الأول للنادي في صيف 2024 لهذا الغرض.

وتعتقد الإدارة الكتالونية أن ألفاريز، قادر على قيادة هجوم برشلونة في السنوات المقبلة، خلفا للنجم البولندي البالغ من العمر 35 عاما.

ألفاريز

ويملك اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 23 عاما، شرطا جزائيا في عقده مع مان سيتي يقدر بنحو 50 مليون يورو، وهو ما يجعل مهمة النادي الكتالوني سهله للتعاقد معه.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي ساهم في تسجيل 51 هدفًا مع برشلونة، خلال المباريات الـ 56 التي خاضها مع الفريق، حتى الآن في جميع المسابقات، حيث سجل 39 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة.

وحقق ليفاندوفسكي الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي، مع برشلونة خلال العام الحالي 2023.