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التاريخ ينتظر ميسي في سباق الكرة الذهبية

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ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى العاصمة الفرنسية باريس، أواخر أكتوبر المقبل، لمتابعة فعاليات حفل الكرة الذهبية لاختيار، الأفضل في العالم لعام 2023.

 

وتنحصر المنافسة على الفوز بجائزة الكرة الذهبية، بين النجم الأرجنتيني ليونيل الذي يلعب لفريق انتر ميامي في أمريكا، واللاعب الشاب النرويجي إرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

 

وتشير صحيفة "سبورت" الكاتالونية إلى أن "ميسي حصد بالفعل جائزة الكرة الذهبية هذا العام، ليضمن فوزه بها للمرة الثامنة في تاريخه، مستفيدا من فوزه بكأس العالم الأخيرة في قطر 2022".

ميسي

التاريخ ينتظر ميسي

 

وتمكن الأسطورة ليو ميسي من حصد الكرة الذهبية، 7 مرات مختلفة خلال الأعوام الماضية، آخرها عام 2021 مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

أمام ميسي فرصة ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم، يفوز بالكرة الذهبية مع 3 أندية مختلفة " ، وباريس سان جيرمان، وإنتر ميامي".

 

وسيصبح أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية وهو يلعب لفريق غير أوروبي، حيث يتواجد حاليًا مع نتر ميامي في أمريكا الشمالية، وهو الإنجاز الذي ام يتحقق من قبل.

 

مع حصول ميسي على الكرة الذهبية، ستكون الأرجنتين أكثر بلد تحقيقًا لتلك الجائزة بـ عدد 8 مرات في التاريخ، جميعهم له، متفوقًا على فرنسا وألمانيا والبرتغال التي حققت كل منهم 7 مرات.

 

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ميسي

يشار إلى أنه في عام 2021، أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ باريس سان جيرمان يفوز بالكرة الذهبية، بعد أسابيع قليلة من انتقاله للفريق قادما من برشلونة في صفقة مجانية.

 

واحتل ميسي المركز الثاني في تصنيف الكرة الذهبية 5 مرات من قبل، في أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، وكلها خلف الأسطورة البرتغالي ، فيما حل ثالثا في نسخة 2007.

 

ويُعد هو اللاعب الوحيد في التاريخ، الذي فاز بالكرة الذهبية 4 مرات متتالية، أعوام 2009 و2010 و2011 و2012.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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