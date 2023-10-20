لابورتا بطلًا جديدًا في قضية نيجريرا

ياسر رشاد - القاهرة - واصل نادي برشلونة الإسباني، تلقي الأزمات في قضية نيجريرا الشهيرة، والتي كان آخرها موجهًا لرئيسه الحالي خوان لابورتا.

ويواجه النادي الكتالوني، اتهامات بالفساد الرياضي، بسبب تقديم مجموعة من الرشاوى لنيجريرا، خلال عمله كنائب لرئيس لجنة الحكام في الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، عن تطور جديد، بعد أن أكدت أن قاضي التحقيق في قضية نيجريرا، خواكين أجيري، اتهم لابورتا بدفع مبالغ للشركة المملوكة لنائب رئيس لجنة الحكام، خلال ولايته الأولى مع البلوجرانا بين عامي 2003 و2010.

خوان لابورتا

ووفقا للتشريعات الإسبانية، فإن التهمة لا تسقط إلا بعد مضي 15 عامًا، هذا يعني أن لابورتا سيكون في مدان في تلك القضية، إذا ثبت أنه قدم رشاوى خلال الفترة من 2008 إلى 2010.

كما أوضح القاضي الإسباني، أن المبالغ المدفوعة للحكام من قبل مسؤولي برشلونة، تمتد حتى عام 2018 وليس 2013 كما ادعى سابقا.

قد يواجه برشلونة عقوبات صارمة، إذا ثبتت إدانة رؤسائه السابقين بشكل نهائي في قضية نيجريرا، وهو ما قد يؤدي إلى استبعاده من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.