الخليج السعودي يفقد حارسه الأساسي أمام الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - يفقد نادي الخليج السعودي حارسه الأساسي إبراهيم سيهيتش خلال مواجهة الهلال، المقرر لها ببطولة دوري روشن السعودي.

ويواجه الخليج نظيره الهلال مساء الجمعة، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ويأتي غياب إبراهيم سيهيتش عن مباراة الهلال، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب البوسنة خلال مباراة البرتغال بتصفيات يورو 2024.

وعلى الجانب الأخر تلقى الهلال ضربة قوية بعد إصابة النجم البرازيلي نيمار بقطع في الرباط الصليبي.

أنهى فريق نادي الهلال تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الخليج، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي حيث تركزت تدريبات الهلال على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث قام البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال، بشرح عددًا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب.

واختتم جيسوس المران بتدريبات فنية، شهدت عودة عبد الله الحمدان، الذي شارك فيها.

وشهدت التدريبات عودة اللاعبين المحترفين مرة أخرى، وهم الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بجانب سيرجي سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيز وواصل الثنائي ناصر الدوسري وحسان تمبكتي برنامجهما التأهيلي.