إعلامي: أحمد فتوح يهدد بقاء معلول في الاهلي

أكد الإعلامي إسلام صادق أن أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بهدد بقاء التونسي علي معلول داخل الاهلي.

ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني غدا الجمعة، في افتتاح بطولة الدوري الأفريقي، على ملعب دار السلام بتنزانيا.

وقال صادق في تصريحات تليفزيونية: “أحمد فتوح نجم الزمالك تسبب في تأجيل ملف تجديد عقد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للاهلي.

وأشار إلى أن لجنة التخطيط بالنادي الاهلي برئاسة محسن صالح، اتخذت قرار غير رسمي بتأجيل ملف تجديد عقد علي معلول حتى نهاية ديسمبر المقبل لحين انتهاء المشاركة في كأس العالم للأندية.

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وأوضح: “الاهلي يرغب في معرفة مصير فتوح مع الزمالك بخصوص تجديد عقده من عدمه عقب الانتخابات “.

وأردف: “الاهلي سيعرض على فتوح بشكل رسمي الانتقال إلى صفوفه، في حال عدم تجديده مع الزمالك”.

واختتم: “النادي الاهلي سيقدم اغراءات مالية قوية لفتوح من أجل الموافقة على الانضمام إلى صفوفه، بالدخول ضمن الفئة الأولى مثل محمد الشناوي وحسين الشحات وإمام عاشور مع بعض الحملات الإعلانية”.